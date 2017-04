El musical 'Ayman, historia de un refugiado' se estrena en el Padilla

Con el trabajo de más de 130 voluntarios y la colaboración del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, el Área de Servicios Sociales de la Diputación Provincial, la Universidad de Almería, la Fundación Almería Social y Laboral y el Colegio Oficial de Trabajo Social, el Auditorio Municipal Maestro Padilla recibe hoy sábado, 8 de abril, el estreno del musical Ayman, Historia de un Refugiado. Una obra de carácter solidario, pues lo recaudado con la venta de las entradas irá destinado a la organización ONG Proactiva Open Arms, cuya labor es crucial en el Mediterráneo salvando vidas de miles de personas.

Las entradas tienen un precio de doce euros para el patio de butacas y de diez euros para la zona del anfiteatro. Se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Apolo.

"Tengo que destacar la implicación en este musical de todos los voluntarios"

"Cuando Alejandro García, el ideólogo de esta iniciativa, nos presentó el proyecto vimos que cumplía todos los requisitos para que una administración no tenga la menor duda en prestar su colaboración. En primer lugar por los hechos de actualidad que narra, los efectos de la guerra de Siria y sus consecuencias para la población; en segundo por su carácter benéfico y, también, por el talento, la garantía de calidad, con sello almeriense, que tiene el espectáculo", explica la concejala de Cultura, Ana Martínez Labella.

El diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, subraya que "la transversalidad en temas importantes como la causa de este musical es fundamental y la Diputación no ha dejado pasar la oportunidad de colaborar en gran espectáculo, que además persigue una causa muy justa".

El alma mater del proyecto, Alejandro García, explica que "llevamos trabajando en la obra desde el mes de octubre y sin la ayuda de las instituciones públicas hubiese sido imposible llevarlo a cabo con tanta seriedad y calidad". 'Ayman', narra la vida de un ciudadano y su familia, obligados al exilio por la terrible guerra que asola a su país, Siria. Desde su marcha tendrá que enfrentarse a traficantes de personas, cuerpos militares, ciudadanos europeos… "Es todo lo que vemos en las noticias, buscando concienciar a través de la danza, el teatro o la música".

Estudiantes del Conservatorio Profesional de Música de Almería, miembros del Coro Ciudad de Almería, actores y actrices de diversas compañías teatrales de la provincia y personas en proceso de aprendizaje artístico participan en este proyecto.

Uno de los profesionales embarcados de manera altruista en la causa es el actor Jesús Herrera quien destaca la implicación de todos los voluntarios para una obra "que tiene música original de José María Azurmendi, un trabajo coreográfico de Rocío Asensio y Mar Senobua, el diseño de vestuario y puesta en escena de Paco Cañizares. Esfuerzo y dedicación en horas para que todo llegue a buen puerto y sin olvidar la causa, que el Mediterráneo deje de ser un gran cementerio".

Por último, José Luis Arganda, actor que dará vida a Ayman, narra cómo "no me lo pensé ni un momento cuando Alejandro me explicó su idea, tendré la satisfacción de representar y dar voz a personas que no tienen voz, la crudeza de esa realidad". Un estreno muy esperado.