Un libro permite descubrir a los niños los orígenes de Almería

El escritor Jesús Muñoz considera que la historia provincial de Almería se encuentra "en general, bastante maltratada", lo que le ha llevado a escribir un segundo volumen de la serie Almería para niños (Círculo Rojo) centrado en esta rama del conocimiento para que los niños puedan descubrir sus orígenes.

"Hubo una época en la que fuimos el ombligo del mundo. Me refiero a la Almería andalusí, que tuvo uno de los puertos más preeminentes del Mediterráneo y nadie se acuerda de ella cuando se habla de las ciudades andalusíes. Nuestra historia no tiene el peso que debería ni en una época en la que la provincia fue una referencia mundial", lamenta Muñoz.

El autor también se refiere al movimiento artístico de los indalianos, mostrando su convencimiento sobre la importancia que habría tenido de haberse producido en otros puntos de España, "cuando aquí en lugar de estudiarse y explotarse, se ve incluso con toques peyorativos y provincianos".

Sin embargo, Muñoz considera que la parte más desconocida de la historia de Almería es la que afecta a la repoblación de la provincia en el siglo XVI y las migraciones del siglo XVII, a pesar de que, según él, "es quizá de las más trascendentales, porque marca a la sociedad almeriense de hoy en día".

"Si bien es cierto que el solar de la provincia de Almería tiene una historia de milenios, la sociedad almeriense de hoy en día tiene un momento muy concreto a finales del siglo XVII y tras la repoblación tras la Guerra de la Alpujarra, que es fundamental para entender lo que somos y nuestras características culturales y demográficas", sostiene.

Por ello, tras una primera entrega dedicada a la geografía, Muñoz decidió continuar las aventuras de Indalo y Rosita -los protagonistas de Almería para niños- con un nuevo libro dedicado a la historia, aunque ya anuncia que en un futuro cercano cerrará la trilogía con un ejemplar dedicado a la naturaleza almeriense.

Dice ser un "gran amante" de su tierra y mantiene que los escritores almerienses pueden "aportar su granito de arena" hablando sobre Almería en libros de carácter divulgativo, como el suyo, o "ubicando sus historias en nuestra provincia, como hacen diferentes autores de ficción".

Sobre su nueva obra, Muñoz subraya que "aunque sea un libro para niños, está muy meditado y no se deja nada al azar" con la intención de romper mitos y buscar la mayor "verosimilitud" posible, como ocurre en el capítulo dedicado al Jairán, el primer rey del Reino de Almería, que lejos de la imagen del árabe barbado y con turbante, luce imberbe y con una cabellera anaranjada.

"No quiero banalizar con la historia porque quizá de eso es de lo que pecan algunas publicaciones para los más jóvenes de la casa. Parece que no tienen que cuidar esos aspectos del libro y yo he querido tratar de forma seria esos aspectos", subraya.

Considera que en ocasiones, la forma en la que se imparten tanto la historia como otras asignaturas "adolece de centrarse demasiado en aprobar el examen en lugar de en aprender y en otros aspectos de la historia".

"Quizá ese es el tema, el saber apoyarse, porque obviamente hay que seguir estudiando fechas, conociendo la historia más académica, pero quizá el saber conjugarla con otro tipo de herramientas que la hagan algo más amena y más entretenido para los más jóvenes", dice Muñoz, a la vez que señala el buen recibimiento que ha tenido su obra por parte de unos docentes que mantienen que "llena un vacío que existía" sobre esta materia.