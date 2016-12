Unas 1.000 personas asisten al Concierto de Invierno en Roquetas

Unas 1.000 personas asistieron el pasado jueves al concierto de invierno que se realizó en el Teatro Auditorio de Roquetas. Participaron distintas agrupaciones vinculadas a la Escuela Municipal de Música de Roquetas de Mar.

Antes del concierto, la concejala de Cultura, María Dolores Ortega junto a Rafael Arcos, director de la Escuela Municipal de Música, entregó un cheque simbólico a Cristóbal García, presidente de ASPAPROS, ya que la recaudación iba destinada a esta Asociación.

Juan José Martín, director del Teatro Auditorio recordó que "con acciones solidarias de este tipo, de las que suelen hacer dos o tres al año, ya hemos recaudado en estos últimos años cerca de 170.000 euros que se han repartido entre distintas ONGs o acciones de ayuda a particulares o colectivos". También estuvo presente el Rotary Club Roquetas en esta actividad.

El Concierto de Invierno trataba de aunar muchas de las agrupaciones vinculadas a la Escuela Municipal de Música como son la Orquesta Joven de la Escuela Municipal de Música, el Coro de la Escuela Municipal de Música, Big Band de la Escuela Municipal de Música, Coro Infantil, Coral Polifónica de Roquetas de Mar y alumnos de Danza de la Escuela.

Ello supuso un espectáculo multidisciplinar, variado e indudablemente placentero para todo el público, independientemente de su edad o conocimientos artísticos. El concierto comenzó con Marcha para una marioneta de Gounod para seguir con Valses del Emperador de J. Strauss, Vals nº 2 de Shostakovich, Danza húngara nº 2 de Brahms y Danubio azul de J. Strauss. Esta parte contó con la Orquesta y las alumnas de Danza.

Seguidamente, participo el Coro Infantil en Mi globo y el mundo de Alejandro Torrente. La Big Band y la Orquesta interpretaron Jingle Bells Rocks de J. Beal y J. Boothe y Out of Nowhere, con Pedro Montiel de solista.

La parte final del concierto se llevó a cabo con la Orquesta y los Coros que hicieron una serie de villancicos. Interpretaron Habanera de Navidad, Oh, Blanca Navidad, Noche de paz y Jingle Bells.

La dirección del concierto corrió a cargo de Alejandro Torrente, contando en la producción con Carmen Rubí, Desirée Manzano y Mercedes Sáez. Colaboraron los profesores David Torrecillas, Francisco J. Calderón, Antonio Valverde, Ginés Martínez, Pedro Montiel, María del Mar Ibáñez, Jesús Marfil, Ilay Kessel, Sebastián Pérez, Joaquín Fernández, Juan Pablo Rodríguez, Luis Ayala, Ángel Segura e Ignacio Bolívar.