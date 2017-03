"En el piano vuelco mi propia personalidad"

La malagueña Paula Coronas, considerada como un de las mejores pianistas de España, ofrece hoy a las 20 horas un recital en el Centro Unicaja de Cultura (Paseo de Almería, 69). La entrada es libre hasta completar el aforo.

- Regresa a una tierra donde se siente como en casa. ¿Qué sensaciones tiene?

-Así es, para mi volver a Almería significa el encuentro con una ciudad hermosa y acogedora que siempre me recibe con los brazos abiertos, donde tengo la oportunidad de conversar con la gente, y hablar cercanamente con el público de la Sala, al que conozco desde hace años. Me hace ilusión conocer a personas nuevas, pero también saludar a viejos y grandes amigos que tengo en esta tierra. Para mi es importante conectar musical y humanamente con los asistentes al concierto, comprobar que les llega mi interpretación, que disfrutan y comparten la música de grandes creadores.

- ¿Qué repertorio va a ofrecer en este concierto?

- He elegido un programa muy virtuoso, potente y bellísimo. La primera parte está dedicada a la música de alma rusa, casi en su integridad, con dos grandes figuras de la escuela rusa del piano, Rachmaninov y Scriabin, dos enormes creadores e intérpretes que revolucionaron la esencia del teclado. Podremos disfrutar de dos MomentosMusicales op. 16 donde Rachmaninov combina el lirismo con la brillantez, el célebre Nocturno para la mano izquierda de Scriabin, una joya donde la huella de Chopin se hace patente, la Sonata- Fantasía de este mismo autor, complejísima partitura plagada de misticismo y colores, y el Poema Vers La Flamme, en el que definitivamente el músico evoluciona hacia un lenguaje muy moderno, casi atonal. Para finalizar este bloque, interpretare el famoso Preludio Fuegos de Artificio de Claude Debussy, máximo exponente del impresionismo francés, un verdadero espectáculo de luces.

- ¿Y para la segunda parte que tiene preparado?

La segunda parte está dedicada íntegramente a mi admirada música española, campo de estudio que cultivo intensamente. Tras un recuerdo al piano efusivo del gran maestro Albéniz, y su Suite Española, con títulos tan emblemáticos como Granada, Asturias o Aragón, me encantará dar a conocer una de las últimas obras del compositor contemporáneo Anton García Abril, de cuya producción pianística soy especialista, Tres Baladillas. Y para terminar el concierto me he centrado en dos creadores andaluces de gran calado, los malagueños Eduardo Ocón y Emilio Lehmberg- Ruiz, Gran Vals Brillante, Bulerías y Fandango que ofrecen un piano muy entroncado con las raíces andaluzas y el flamenco.

- Lleva un tiempo que no ha parado de trabajar. Se puede decir que atraviesa el mejor momento de su carrera.

-Seguramente sí. Creo sinceramente que estoy en un buen momento de mi trayectoria, tras años de mucho esfuerzo y trabajo duro, ahora alcanzo una etapa de recolección de esta siembra. Se abren numerosas puertas: orquestas, escenarios , programaciones, teatros y temporadas interesantes para mi, que desde luego resultan un estímulo en mi carrera para seguir trabajando con entrega. Los pianistas además somos muy afortunados por tener un repertorio tan inmenso y valioso, y con la capacidad versátil de este instrumento.

- No para tampoco de sacar discos. ¿ Cual es el último que tiene en la calle?

-El disco más reciente que he grabado se titula Raíces, es mi undécimo CD y recoge, como su nombre indica, la esencia del folclore y las raíces musicales de mi tierra, Málaga. Recopila la producción pianística de 6 grandes músicos que tras nacer en esta ciudad, triunfaron a nivel nacional, afincándose la mayoría de ellos en Madrid, como son Eduardo Ocón, Emilio Lehmberg Ruiz, Rafael Mitjana, José Cabas Quiles, Joaquin Gonzalez Palomares y el único anclaje con el presente, Manuel del Campo, gran institución musical viva en la historia musical malagueña.

-Un día eligió el piano como compañero de viaje. ¿Qué supone este instrumento para usted?

-Este instrumento es mi vida. El piano y la música son algo más que una profesión, son mi vocación, mi forma de vida. A él dedico mi estudio y mi atención diarios, y en el vuelco con pasión mi propia personalidad. Su sonido poderoso y majestuoso que reproduce los timbres de una orquesta, me cautivan, me siento atrapada por el abanico de posibilidades inmensas que aporta el piano desde su técnica, historia, y su propia artesanía. La fidelidad de este compañero inseparable, me hace sentirme útil en la transmisión de sentimientos y emociones, conectando el pasado de obras maestras con el presente y el futuro del lenguaje artístico actual.

- ¿Cómo se presenta este nuevo año?

-Este año es verdaderamente intenso para mi, tengo una agenda repleta de conciertos y recitales fuera y dentro de España. Tras la inauguración de este ciclo Miradas Al Sur, que arranca aquí en Almería, y tiene continuidad en diversas ciudades andaluzas estaré en Madrid, en la conocida Sala de la Quinta de Mahler. En primavera tengo recitales en Budapest, Génova, y Polonia, llevando mi música española con orgullo.