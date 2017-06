La recaudación de 'Tránsitos' que se estrena hoy en La Trastienda de Posidonia se destinará a los refugiados

Una semana más, La Trastienda de la Asociación Posidonia subirá el telón, hoy viernes 30 de junio a las 21:30 horas, para estrenar una nueva obra de teatro; Tránsitos. En esta ocasión, la actuación será solidaria y la recaudación se destinará íntegramente a proyectos de ayuda a los refugiados. Los socios del colectivo de Aguadulce donarán 5 euros, mientras que los no socios donarán 8 euros.

Tránsitos está protagonizada por cuatro actrices, dirigidas por Pilar Barberá, que se pondrán frente al público con un texto original en el que han trabajado a partir de la autoficción, donde biografía y ficción se mezclan en un cóctel sorprendente. Se trata de una obra diferente en la que los espectadores tendrán un papel fundamental en la misma puesto que serán un personaje más. La realidad ficcionada mostrará su cara más cruda y como en la vida misma no siempre lo más verosímil es lo verídico. Estas cuatro mujeres contarán sus historias y ninguna de ellas pedirá perdón, ni rendirán cuentas ni se autoengañarán, las cosas son como son y así las va a ver el público, en toda su crudeza, sin tapujos, sin disfraces correctos y con una mirada tan directa que, a veces, puede intimidar. Según escribió Maya Angelou, "no puedes controlar todos los eventos que te suceden, pero puedes decidir no ser reducido por ellos". Y, así, son estas mujeres en tránsito, irreductibles".

La obra está protagonizada por Marisa Aguilera, Carmen Amat, Isabel Teva y Encarna Zapata. "A vivir se aprende viviendo. Algunas veces somos motor de cambio y otras simplemente somos arrastrados, depositados como cantos rodados, al margen de la corriente que, hasta ahora, nos sostenía".