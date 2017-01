La música solidaria invade con 'Agua de vida' el Auditorio Maestro Padilla

El Auditorio Municipal Maestro Padilla vivió el sábado una gran noche cargada de solidaridad. En esta ocasión, el destinatario fue el proyecto Agua de Vida, comandado por la Fundación Jesús Peregrín, que nace de una necesidad básica en Mangalore en la India: abastecer de agua a un internado de niñas del colegio María Inmaculada. El pasado mes de agosto los cooperantes de la Fundación estuvieron allí y vieron de primera mano que la lluvia era la única fuente para higiene y alimentación. El agua, en muchos países del tercer mundo, es vida. Y el mejor medio para ayudarles fue la música.

Los grupos La Guardia de Dios, el cantautor de pop-rock Brasi y el grupo de versiones Los Vinilos, fueron los encargados de convertir las notas musicales en solidaridad y acercar así con la recaudación el proyecto a la realidad, tras las presentaciones de Alfredo Casas y del propio Jesús Peregrín que, visiblemente emocionado, agradeció la colaboración de los asistentes y de los artistas.

Los primeros en actuar fueron La Guardia de Dios, una agrupación que nacida del cuerpo de la Guardia Civil, ofreció su sonoridad coral en canciones como Todo cambia, Credo o el Gloria de la Misa Criolla que es una de sus especialidades. Siguiendo con una ambientación acústica, Brasi ofreció un repertorio sin banda, tan solo con su voz y guitarra con canciones como Lo mejor se mí, un tema inédito "de mi segundo disco que esperemos que vea la luz en septiembre o en octubre", avanzó, para cerrar con Cógeme, en la que estuvo acompañado por Luis Sánchez en el piano y por José Ángel Vélez en el violín.

La noche, antes de las distinciones de agradecimiento finales entregadas por la Fundación Peregrín, culminó con la enérgica y divertida propuesta de Los Vinilos, que hicieron un amplio repaso de éxitos de los años ochenta, como el Voy a pasármelo bien de Hombres G, en el que se coló el riff de Are you gonna be my Girl de Lenny Kravitz, Déjame de Los Secretos, Mi gran noche de Raphael, El mundo tras el cristal de La Guardia y un divertido popurrí con temas como Bailando de Alaska, Another Brick In The Wall de Pink Floyd y Billie Jean de Michael Jackson, para concluir la actuación con el famoso El Rompeolas de Loquillo.