La novela 'El tricornio estofado' se presenta en la sala Juan Goytisolo

El profesor y pedagogo Enrique Martínez-Salanova presenta esta noche a las 19:30 horas su primera novela titulada El tricornio estofado en la Sala Juan Goytisolo en el Muelle de Levante en el Puerto de Almería. Estará acompañado por César Bernal, coordinador del Grupo Comunicar en Almería y profesor de la UAL, el periodista Antonio Hermosa y el escritor y poeta Juan José Ceba.

"He escrito mucho, tengo unos 30 textos, entre libros técnicos de educación, comunicación y educación, cine y viñetas. Tenía más cosas escritas, como obras de teatro, pero las perdí en Chile, perdí todo lo escrito, incluso perdí mi tesis doctoral cuando se produce el golpe de Pinochet. Me pilló allí y estuve un mes detenido", recuerda Martínez-Salanova Sánchez.

Martínez-Salanova vivió en 1973 en Chile el golpe de estado del General Pinochet

El autor, aunque nació en Logroño, lleva muchos años viviendo en Almería. Ha sido un gran viajero y ha estado muchos años escribiendo su novela El Tricornio estofado. "He tardado muchos años porque no me he dedicado plenamente a escribirla, ya que cuando la comencé yo trabajaba 20 horas al día y no tenía tiempo para ponerme a escribir".

"Todos los hechos que recoge la novela son históricos. Redactada entre la realidad, la ficción y el humor presenta a personajes y situaciones tamizados por la ironía que permite cada circunstancia y el momento dramático en el que se mueven, pocos quedan bien parados, pues no he evitado mostrar sus ingenuidades, errores y flaquezas", explica Martínez-Salanova.

El autor de la novela sostiene que "cuando yo comencé a escribir había muy poca documentación y me costó muchísimo. Por ejemplo, los atestados de la Guardia Civil no sé por qué tienen cerrado el acceso, incluso a los del siglo XIX. He podido ver atestados de la Guardia Civil que son maravillosos, con buena letra y bien redactados se cuentan las cosas más bárbaras. Eso el día que se abra será la historia del siglo XIX mejor contada que la que nos cuentan los historiadores".

Martínez-Salanova cuenta que "en la novela aparecen decenas de personajes. Es un pueblo, en el que hay un cuartel de la Guardia Civil y un sargento. La primera frase del libro da cuenta de la desaparición del sargento. Todo se desarrolla como denominamos en el cine como flashback, hacia atrás. Por un lado se cuenta lo que ocurre en el pueblo para encontrarlo y luego un poco la historia del propio sargento. Y ahí aparecen una serie de personajes que giran en torno a esta historia. Toda la acción de la novela transcurre en tres meses situados en el año 1909".

"Cuando la he leído entera, la he descubierto yo, porque cuando la escribes estás en otra onda. Ahora me ha llegado a gustar mucho más. Hay muchas cosas en la novela que me han pasado a mí, pero de eso no me daba cuenta yo cuando la escribía", apunta.

Martínez-Salanova, antes de llevar la novela a imprenta, se la dio a varios amigos críticos para que la leyeran. "Me ha sido muy útil, porque descubrieron incoherencias y errores. Un periodista, Luciano Romero, me hizo quitar todos los gerundios de la novela, porque a él no le gustaban y me demostró porque los gerundios no se deben utilizar. Hay que utilizarlos de forma justa".

"Los que han leído la novela ya publicada se han divertido muchísimo, porque esta toda marcada por el humor mío. Algunos me han dicho que han aprendido historia con la novela, otros aseguran que se han divertido y otros me aseguran que trato con respeto a los personajes", afirma.

Para el futuro, Enrique Martínez-Salanova tiene en mente escribir otra novela que se centraría en las tres primeras décadas del siglo XX. "Tengo la idea y el esquema, pero no me he puesto a escribir", concluye.