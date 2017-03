Adiós Alfonso

Alfonso García. Te voy a tutear. Te has debido cansar. No queda otra. Y es lícito. Toda actividad en algún momento te lleva al extremo. De hecho, seguramente has hecho lo más adecuado. Almería no tendrá palabras para agradecerte lo que has hecho por el equipo de esta tierra. Apareciste de repente para dar sentido y un equipo de fútbol a la provincia y lo aupaste hasta cotas inolvidables. Has sido, probablemente, el mejor presidente en la historia de un club almeriense. Con tus virtudes y a pesar de tus defectos. Pero, en los últimos años, ya parecía sobrarte el fútbol. Apenas comparecías, no has dado demasiado la cara y el equipo lo ha venido pagando caro. Las plantillas de las últimas temporadas decían a gritos que en el Almería, tu club, había desgana. Sabes de sobra que, por unos motivos o por otros, no se han hecho plantillas equilibradas ni ganadoras y se ha venido pasando de puntillas por la Liga de Fútbol Profesional. Y ya van tres años seguidos viendo al Almería arrastrarse por los campos de España. Si el año pasado el Almería no cayó al pozo de la Segunda División B fue porque la desgracia de otros fue mayor, pero esos equipos no partían con el caché ni los millones que tu equipo. Ahora dejas a tu hijo como encargado. Tiene algo de experiencia y seguro que algo ha aprendido durante los años en los que ha visto a su padre ejercer de jefe. Esperemos que aporte ganas renovadas. Aun así, también puede que todo esto haya llegado demasiado tarde y que la presencia de García Piñero como responsable Almería se produzca apenas unos meses antes de bajar de categoría. Entonces, habrá que tomar decisiones, o remodelar todo lo que García padre creó o darse por vencidos y que la historia de los clubes almerienses vuelvan a repetirse. La primera opción es la que todos deseamos.