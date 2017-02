Agarrados a las matemáticas

Solo una ciencia exacta, como es la de las matemáticas, mantiene a la UDA con constantes vitales, en planta y sin tener que entrar, por ahora, en la UCI. Son diez los partidos que le quedan por disputar en el Estadio, donde hasta ahora mantiene su fortaleza y es la fuente para sumar puntos. El margen de error no es muy amplio dado su rendimiento fuera y al equipo le sobrarían hasta puntos si es capaz de sacar adelante los 30 que tiene que disputar ante su público. Es más, las matemáticas le permitirían hasta un tropiezo en casa, una derrota. No pasaría nada. Pero un segundo traspiés, si como visitante no suma, podría empeorar muchísimo la permanencia en la LFP. Da igual las 16 jornadas en descenso, el haber sumado solo 6 de los últimos 24 puntos posibles o encadenar 10 partidos como visitante y no ser capaces de ganar. Son números que aterran, pero no pasa nada. Si el equipo es capaz de sacar adelante los 30 puntos que tiene como local, todos nos daremos por satisfechos, pero si no es así … Mejor no pensarlo y mirar con optimismo el futuro y creer que con los partidos de casa nos llegará, salvo que la permanencia se ponga muy cara, para mantener la categoría. Hay que dejarse ya de huevos, de puntos de inflexión y de frases muy bonitas que según se digan y en el momento que se digan pueden calar más o menos entre los aficionados, pero créanme, no hay una clasificación en la que el equipo que más huevos le ponga lidera la misma. No. La clasificación la marcan los resultados, las victorias, los empates, pero no las derrotas, o sí, porque si acumulas una tras otra, te quedas abajo. Soriano podrá estar más o menos acertado en elegir a unos jugadores o a otros, pero es el único que tiene esa potestad, unas decisiones muy discutidas por una afición desencantada con el entrenador que conforme van pasando las jornadas sigue dejándose en el camino trozos de ilusión con la que llegó a un cargo que, mucho me temo, no le está haciendo disfrutar del fútbol, de ese deporte que tanto le apasiona y que ahora le está quitando el sueño.