Agua, agua, agua... ¿de cuatro vegas, qué?

Los almerienses y cómo no los agricultores y las agricultoras, directa o indirectamente, es un tema que no se debía de estar de espaldas a este gran problema, que lo tenemos a 6 km de la Puerta Purchena, y esta gran industria con varios miles de personas trabajando y viviendo de ella parece ser que no tiene importancia porque esta industria no tiene chimeneas ni anuncios en televisión como los automóviles y electrodomésticos y todos los productos de las grandes multinacionales que se hacen ver por todos los medios de información. Pues parece ser que a los agricultores no se le da toda la importancia que tienen unos productos de tantísima necesidad como es el cultivo de este producto que en su mayoría es tomate, que ha llegado a tener una denominación que es llamado Tomate La Cañada Níjar.

Yo pregunto: ¿quién es culpable de este gran problema? En las reuniones que se celebran, los comuneros con Cuatro Vegas al frente y sindicatos, no todos, la Junta, el alcalde de la ciudad de Almería, delegados, consejeros, asociaciones como Coexphal y otros mucho más.

No entiendo cómo los alcaldes de los pueblos limítrofes, las asociaciones de vecinos ni tampoco las empresas comercializadoras de la zona que son muchas y de gran tamaño, no están defendiendo este problema que les afecta a todos.

CASI hace unos días convocó una reunión para decir que ellos no eran culpables de nada; esta explicación la dio porque por las calles se escuchaban cosas no agradables para ellos, los cuales dieron una explicación en la cual ellos no tienen nada que ver en oponerse al tema de la solución del agua y ellos dicen que lo dejaron claro, que no tienen nada que ver en este tema.

Tampoco los banqueros y las cajas se han pronunciado en nada cuando en esta zona son los más beneficiados comercialmente en este negocio de la agricultura; estos bancos y cajas venden todos los años muchos millones de euros a un precio que los agricultores tienen que pagar y si no pagan los llaman al orden... Pero es verdad que cuando los agricultores cobran los tomates a los precios que les pagan o como estén los mercados de oferta y demanda qué le dicen las comercializadoras...; por esa regla de tres, creo que deberían de estar arropando a los agricultores y al pueblo en general de Almería porque Almería por excelencia es agrícola al 100%.

Después de todas estas cosas que comento que son una realidad todos los que deben estar en esta mesa como mesa única para todo, cogidos de la mano y todos los partidos sin mirar colores que de una vez se les dedique el tiempo necesario, sin horario en esta reuniones que desde el mes de mayo viene coleando que debería de estar solucionado.

Los agricultores desde muy temprano cada día hasta bien entrada la tarde no paran de trabajar.

Por favor, intenten solucionar este gran problema porque vamos tarde para plantar la cosecha, porque hay que desinfectar las tierras y plantar y a ser posible también descansar algunos días que también lo tienen merecido; que luego los préstamos bancarios hay que pagarlos.

Esperemos una pronta solución.

Salud y suerte.