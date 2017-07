Londres, 13 de julio de 2017. Estimado Navarro, lo del club empeora temporada tras temporada. Dijo Corona que con Borja era optimista para su continuidad, y ayer se confirmó su fichaje por el Valladolid. De Azeez dijo que era difícil negociar con él, y parece que lo veremos con Francisco en el Lugo. Y el tema de la salida por la puerta de atrás de Esteban Navarro, otra leyenda rojiblanca que trabajaba en las bases, tampoco lo deja en buen lugar. Pero es que si lo de Corona no acaba de arrancar, pese a que ya haya cinco fichajes y a la espera de ver qué sucede con Quique y Pozo, lo del presidente ya es el colmo. Sigue mareando la perdiz con la venta del club. Es evidente que muchas ganas de seguir no tiene, y no hace más que torpedear la operación con sus continuos cambios de opinión y sus exigencias, algunas fuera de lugar. Entre tanto, la plantilla está en cuadro y a día de hoy no podemos decir que este equipo vaya a competir en igualdad de condiciones con el resto. La parsimonia del presidente es alarmante, en todos los sentidos.