En el Real Madrid saltaron todas las alarmas. Cuarenta partidos no quieren decir nada, si de repente en un par de días una ráfaga de viento mal encarado te deja con las ruedas para arriba. Lo de siempre; de ser el mejor a convertirte en el peor, solo hay un gol de diferencia. Y ese día llegó. Llegó de fuego amigo, cuando un cabezazo de Ramos daba el empate a un Sevilla que en 85 minutos no le había encontrado la vuelta al asunto. Se confirmó luego, cuando la desidia de los jugadores blancos permitían el triunfo de los de Sampaoli, el nuevo Patrón que procesiona en la zona de Nervión. De esta manera, acusando el knock out, un par de días más tarde los de Zidane recibían al Celta, esta vez por la Copa. Un equipo aturdido, pesado, casi sin ideas, recibió otro golpe en el mentón en su propia casa y volvió a caer. No lo salvó ni la campana y en el ojo de las críticas quedaron atrapadas estrellas como Cristiano o Benzema. Pero la vida ofrece revancha y el fútbol más rápido aún. El Málaga, equipo con problemas y entrenador nuevo, se presentaba como el rival a priori perfecto para pasar página y ahogar el mal trago. Ramos, nuevamente el central y por dos veces, mandó al fondo del arco de Kameni sendos centros enviados desde la izquierda, posiblemente el único argumento de un Real Madrid con demasiados millones de presupuesto para jugar a eso. Si en tu equipo el único que hace goles es un defensa, es posible que tengas un problema. Y eso Zizou lo sabe. Sus jugadores franquicia han caído en desgracia y ahora fallan lo que siempre iba para adentro. Esa delantera hace de tapón a la otra delantera, la que sale desde el banquillo, compuesta por jugadores de la cantera, que cuando se quedan sin fútbol, le ponen entusiasmo. Mientras tanto, en otro despeje en corto, Juanmi con la cintura deja a cinco defensores en el suelo, mientras Navas mira cómo la pelota entra de la mitad de la portería para arriba. Saltan las alarmas; se lesionaron Marcelo y Modric.