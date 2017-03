Alegría y confianza

Llegó ya el momento de de que el empresariado almeriense y algunos políticos del Gobierno parece ser que no se enteraban de la necesidad del tren de alta velocidad para Almería. Con esa fuerza con la que están preocupados los vecinos murcianos pienso que podía llegar a buen fin con el Levante ya que con Murcia tenemos unos estrechos lazos comerciales tanto en agricultura como en casi todo los sectores empresariales porque en una distancia que nos separa de 220 km tenemos un medio de viaje de pasajeros con la compañía de transportes ALSA que tiene la concesión de Almería a Murcia con horarios distintos pero que tardan en llegar entre 3 y 4 horas.

No olvidemos la salida de Madrid y el recorrido Almería Sevilla Granada, que por seguridad dicen que estas líneas tardarán un poco más en llegar al destino. Sería necesario que el Gobierno se dé cuenta de la gran necesidad que tiene esta provincia, tanto por lo agrícola como por lo turístico y por el oro blanco de Macael. En este tema están apostando la asociaciones de empresarios tanto y los sindicatos; creo que el pueblo debería hacerse también partícipe y que un día de la semana saliésemos todos a la calle para pedir que se resuelva ya este porque yendo todos de la mano de padres madres abuelos...; así le diríamos al Gobierno que nos atendiera como merecemos ya que la agricultura almeriense está cambiando a otros nuevos sistemas de logística. Hoy nuestro cliente europeos nos exige que modernicemos nuestros sistemas de trabajo, aunque en agricultura somos líderes mundiales pero con eso no es suficiente. Piden que el producto esté en destino en las menos horas posibles, muy interesante tanto para el que lo manda como para el que lo recibe y de esta manera los precios no estarían tan dislocados y daríamos un buen servicio y más calidad del producto.

Todo esto lo pedimos en favor de miles de trabajadores de este sector directa o indirectamente ya, que Almería vende 2.400 millones de euros cada año, cantidades muy respetables para que el Gobierno nos preste más atención. Se está publicando estos días que el dinero que Bruselas había enviado no se ha gastado ni un céntimo en Almería y ha ido a parar a la estación de Atocha y Chamartín y alguna otra más, excepto la de Almería. Con el capital que queda por gastar que son unos 1.800 millones de euros los cuales posee el gobierno se daría por terminado La Línea de Alta Velocidad de la provincia de Almería.

Llevamos pidiendo la presencia del ministro de Fomento en Almería para que nos dé una explicación de los retrasos de la obra que estaba adjudicada a Sacyr, que abandonó la obra; en su día le hizo una quita de casi un 50%, pero ¿es que han subido tanto los materiales y la mano de obra para que se retire esta empresa de este proyecto? Además de no hacer la obra se va con beneficios, lo que no se puede entender.

Y preguntamos al Gobierno cuánto tiempo tardarán en arreglar esta incidencia del tramo adjudicado y cuándo se pondrán en marcha los nuevos tramos, pedimos que escuchen las peticiones de Almería para no pasar a ser La Cenicienta de España ya que somos la huerta de Europa debían de preocuparse por esto que tanto trabajo le ha costado al sector agrícola durante 40 año innovando ser el espejo del mundo y además somos visitados día a dia para fijarse en nuestros sistemas los cuales funcionan muy bien.

Y por último pedimos que el ministro de Fomento nos visite lo antes posible. Hay un refrán almeriense que dice en Almería no serás un extraño.

Salud y suerte.