"Alfonso vete ya", ¿de impensable a necesario?

Este es el momento de apoyar. Aun así, entiendo a la afición del Almería. Está harta, cansada de animar a un club que suma temporada tras temporada planificando de forma fatigosa, con un pasotismo que genera pasotismo. Está derrotada ante una entidad que teniendo un mes para amarrar a un delantero centro -más que necesario-, dice que se le ha escapado a última hora (y encima en su club era suplente). La afición está extenuada en eso apoyar a un equipo que ficha de todo menos lo necesario, pero también de ver a jugadores aparecer y desaparecer dependiendo de si el viento sopla de Levante o de Poniente. Y es que ahí está el problema, en el proyecto. Y demasiado bien le ha ido a las gradas del Mediterráneo, pues a pesar de que es difícil encontrar a un equipo que, durante los últimos años, sume más jornadas en puestos de descenso, este ha ido ganando socios. Pero eso parece que no cuenta, que no se agradece. Los seguidores rojiblancos quieren una reacción y son ellos mismos, ante la pasividad del club, los que improvisan para dar un toque de atención. Porque, sinceramente, y teniendo en cuenta que la afición del Almería es más juiciosa que el propio club, la decisión tomada de no entrar al estadio hasta el minuto 12 (por parte de la Federación de Peñas) no se repetirá durante más jornadas. El Almería necesita más que nunca a sus seguidores porque ante el UCAM Murcia se juega mucho. Es el equipo que marca el límite entre los equipos que se salvarán y los que no y hay que hundirlo. Es necesario llevarlo al lugar en el que, por ejemplo, ahora se encuentra el equipo de Soriano. En fin, que sea lo que Dios quiera. Desde este espacio de opinión igual se puede hacer poco salvo crear discrepancias dentro y fuera del club. Pero no se crean, también hay gente que está de acuerdo.