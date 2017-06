Alfonso, ¿qué?

Un Almería sin Alfonso García. Sin la familia García, en su defecto. Llevo varios días preguntándomelo. Y no me aclaro. Por un lado me agradaría que la entidad estuviera gestionada por alguien que le pusiera empeño y ganas, pues desde que a Alfonso no le han salido un par de cosas que pretendía, sus deseos de ser el presidente de antaño han desaparecido por completo; hasta el punto de delegar en su hijo. García ha intentado crear una estructura profesionalizada del club que se ha convertido en un querer y no poder. Se ha creado una radio que le da cierto caché y hay que pedir permiso para realizar entrevistas en profundidad a los jugadores. Tampoco hay problemas de pago, al menos no se escuchan quejas. Se cobra poco pero se cobra bien. Pero no se ha creado una secretaría técnica digna. El Almería no ficha bien desde hace al menos un lustro y eso se ve claramente en el nulo o escaso rendimiento que le saca a sus jugadores y en el continuo decaimiento del rendimiento deportivo. Son tantos los pros como los contras. Así que me cuesta decidir. Es muy probable que el agente inversor que se haga cargo del club llegue con sueños y promesas que duren un par de años. Es bastante probable que se gasten una millonada en fichajes y que estos no den resultado. O, simplemente, puede pasar todo lo contrario. Que quien llegue traiga a profesionales para que la secretaría técnica tenga cierto criterio. El patrimonio del Almería está en sus futbolistas y en las últimas fechas no hay ninguno con el que se haya revalorizado la entidad. Y si no, que se lo pregunten a Antonio Puertas o el mismo Ximo Navarro. En fin, que soy un mar de dudas. Aunque me parece que al final, Alfonso García seguirá un tiempo más por Almería al frente de la entidad, bien delegando en su hijo o recuperando el gusanillo que se le ha escapado.