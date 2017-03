Mucho me temo que Ramis no lo va a tener fácil. La grada no termina de entender el por qué no se ha seguido confiando en Fran Fernández -solo hay que echar un vistazo a las redes sociales y uno se da cuenta de las inquietudes que rodean el fichaje de Ramis-, cuando este ha sido capaz de sumar cuatro de los últimos seis puntos en juego, ante dos equipos de la zona media/alta de la clasificación, con el añadido de que al ser de Almería, la grada estaba contenta con él. Por ser un entrenador humilde, trabajador y que conoce perfectamente su profesión. Fran Fernández no podrá presumir de un amplio currículum como jugador como lo puede hacer Ramis, pero sí de estar curtido en mil batallas, pese a su juventud, demostrando que está preparado y capacitado para aventuras más arriesgadas, contando además (solo hay que echar mano a las hemerotecas), con el apoyo de un vestuario que parecía estar a gusto con el entrenador de El Zapillo. Pero el club ha optado por darle el equipo a un entrenador con un perfil distinto al deseado por Alfonso García, tras el cese de Soriano, y muy distinto al anunciado por Lozano el día de su presentación, siendo una apuesta arriesgada, más aún cuando la afición no entiende por qué se ha elegido a Ramis sin reunir los requisitos pretendidos y no se apostó por un técnico de la tierra. El reto para Ramis no va a ser nada fácil, con un arranque complicado ante el líder y con solo trece partidos por delante para evitar el descenso a Segunda División B. Por cierto, el séptimo entrenador en apenas temporada y media para la gran mayoría de jugadores de la plantilla rojiblanca. En su presentación habló del estilo que le gusta practicar con sus equipos. El Almería no está para libros de estilo, sino para hacer lo que sea posible para sumar puntos porque es la única manera de salvar la temporada. El libro de estilo, mejor dejarlo para otra ocasión.