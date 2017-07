Al Almería ya no le queda ningún plus

Es algo en lo que el Almería dejó de ser espabilado hace temporadas. Eso de fichar pronto para reducir riesgo y atar a lo que quiere pasó a una vida mejor. El equipo está cerca de retomar el trabajo para comenzar la pretemporada y no hay caras nuevas, salvo aquellos que se fueron cedidos y vuelven, aunque, a priori, estos no serán caras habituales en las alineaciones de Ramis. No habría que darle más importancia de la cuenta al asunto si los que se hubieran ido no tuviesen relevancia adquirida, pero resulta que se han marchado futbolistas de verdadera importancia. Se ha ido Ximo y no tiene reemplazo. Julián y Casto, en la meta, de momento tampoco. Arriba se despiden Juanjo, Uche y Chuli, que se fue lamiendo el suelo y ahora resulta que no volverá porque terminó la temporada mirando hacia arriba en el Getafe. También hay que suplir el importante hueco que deja Antonio Puertas, ya no solo en la banda derecha, si no en el ánimo de los almerienses, pues se ha perdido al futbolista que llevaba los colores de la provincia por Segunda División. Está claro que al Almería se le ha complicado fichar en estas dos últimas temporadas. Ya no es el equipo favorito que, recién descendido, tenía la vista puesta en regresar a Primera División. Después de luchar dos años seguidos por no bajar, ese plus lo ha perdido. Además, a pesar de ser un club que saca pecho de pagar de forma puntual los salarios, no puede decir que estos sean para tirar cohetes. En Primera eran de los más bajos y en Segunda no son mucho más alegres. Con esto, Corona no tiene un panorama sencillo. Debe fichar mucho y tiene que hacerlo frente a rivales que parten con ventajas deportivas y económicas, pues me temo mucho que Alfonso García continuará con su política austera de fichajes y la mayoría llegarán a coste cero.