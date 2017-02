Ambiente enrarecido

Almería, 23 de febrero de 2017. Estimado Piñeiro, no recuerdo una situación similar a nivel social desde la creación de la UD Almería. Esto recuerda a épocas pretéritas cuando las inquinas entre Poli y CF eran habituales debido a la división reinante por el mero hecho de que dos clubes coexistieran y compitieran en la misma ciudad. La fusión provocó que todos remasen al únisono en la misma dirección, pero la torpeza del presidente al no valorar que un club es un sentimiento más allá de la sociedad anónima, y del propio entrenador (muy alejado de las tesis defendidas por Emery, uno de sus mentores), han provocado el hartazgo en el graderío. Como apuntas, el vasco solía repetir el discurso de las 4 patas de la mesa (directiva, cuerpo técnico, equipo y afición) que sostienen a un club, pero me atrevería a decir que a día de hoy la única que ha estado a la altura de las circunstancias es la masa social. Ya era hora de que dijera basta y se hiciese oír.