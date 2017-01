Apolo 13 es una película estadounidense de 1995 que relata los problemas de la fallida misión lunar del Apolo 13. Se trata de una adaptación libre de la novela Lost Moon, escrita por Jim Lovell (el comandante de la misión Apolo 13) y Jeffrey Kluger. La película es famosa por la frase "Houston, tenemos un problema", y no un problema, sino muchos, son los que tiene la UD Almería, que sigue inquietantemente instalada en la zona de descenso sin que el club esté dispuesto a hacer nada al respecto. El viernes, ante el Getafe, la afición estalló y gritó aquello de "¡Alfonso vete ya!", a lo que el presidente respondió que era una tontería, que el club es una sociedad anónima. No le falta razón. El club es suyo y, como propietario, puede hacer, como viene haciendo, lo que le dé la gana. Ahora bien, la afición siente a este club como suyo. Emocionalmente le duele mucho más que al presidente lo que le suceda a su equipo. Salta a la vista. Por tanto, Alfonso García haría bien en respetar a sus aficionados, fieles, y en escucharlos. El "¡Alfonso vete ya!" es un toque de atención al presidente, para que espabile y tome medidas antes de que sea demasiado tarde. El "¡Alfonso vete ya!" es un grito de auxilio. La LFP, con la que tanto se le ha llenado la boca al presidente, se nos escapa de las manos, poco a poco. La afición valora lo que ha hecho Alfonso García. Él nos ha dado los mejores años de nuestra historia. Hemos vivido 6 temporadas en Primera que sin él, probablemente, habrían sido imposibles. La afición lo sabe. Pero la afición también sabe que lo mismo que el presidente nos llevó a lo más alto, va camino de devolvernos a una categoría y unos tiempos que teníamos olvidados. La amenaza del descenso es real y más con la desidia reinante en la entidad. La necesidad de cambios es urgente. Dijo el presidente que buscábamos envergadura en el mercado invernal. No deja de ser curioso que en verano prefiriera a Trujillo antes que a Saveljich. El retorno del argentino, así como la llegada de un par de mediocentros y un 9 en condiciones, son indispensables…