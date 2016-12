La vida sigue igual. Y aún así, este año creo que el Almería no está donde se merece. Es cierto que no está para tirar cohetes, pues aunque el juego es más que decente en casa, el estrépito de los partidos a domicilio resuena nervudo. Un partido ganado lejos del estadio Mediterráneo en todo un año habla de lo mal que está planteando el entrenador lo que el equipo se juega lejos de su casa. Y la pregunta que se cierne es clara, ¿pasará algo en el mercado de invierno? El Almería comenzó la temporada con dos líneas delgadas y rojas. Es cierto que la defensa ha encontrado dos laterales que aportan garantías. A pesar de haber mostrado cierta irregularidad, Ximo cumple. Y Nano ha aportado la seguridad que Dubarbier había mancillado. El centro de la zaga es otra cosa. No hay ningún jugador que aporte convicción. Supongo que será una de las posiciones a reforzar. En el centro del campo sigue haciendo falta un futbolista que además de contención ofrezca salida. Azeez cumple por momentos, pero las lesiones lo están lastrando y eso le resta certidumbre. Arriba hay de sobra, al menos en el segmento titular, porque en el banquillo falta gol. Quique hace lo que puede y de hecho se ha convertido en uno de los goleadores del equipo, pero cuando no funciona, no hay más y ni Chuli ni Juanjo tapan sus carencias. El primero lleva meses fuera de Almería y el segundo, aunque le ponga ganas, no aporta lo suficiente, y lo suficiente es gol. La grata sorpresa es Antonio Puertas. Es, sin duda, el jugador del Almería en este 2016. Se echaba en falta que un hombre de la tierra fuera el líder del equipo y el de Benahadux lo ha conseguido. Por eso, a cualquier almeriense le escuece escuchar noticias como la de su salida o las ganas que tienen algunos de hacer dinero con su venta aprovechando el tirón.