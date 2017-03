Hace una semana esta columna se titulaba Esperanza, en alusión a la difícil empresa del FC Barcelona que debía levantar el 4 a 0 que en la ida de Liga de Campeones le endosó el PSG. No había sucedido nunca, pero nunca digas nunca. Asistimos a una proeza de las que pasarán a los anales de la historia y en el que el nombre de sus protagonistas quedarán grabados en hilos dorados o manchas de lodo. Lo digo por Sergi Roberto que emuló a Iniesta en aquel gol in extremis de Stamford Bridge con los que se ha escrito la historia contemporánea. Lo digo por Unay Emery quien no supo administrar una tremenda diferencia a favor y que al perderla pone su cabeza en el yunque. Lo que se vio en el Camp Nou, será difícil de volver a ver, porque para que suceda los astros tienen que alinearse. Los astros son el miedo escénico del rival, los errores arbitrales, la hinchada que te lleva en volandas, los aciertos tácticos de Luis Enrique, el piscinazo de Suaréz y la estelar actuación de un astro llamado Neymar. En ningún lugar del mundo un 6 a 1 admite discusión lo que significa que la mala actuación arbitral no explica el todo. Cualquiera que haya jugado un ratito al fútbol o que simplemente haya transitado por la acera de enfrente de un campo, sabe que para levantar un resultado tan adverso, hay que tirar de todos los recursos. Para eso sirve el empuje casi amateur de Luis Suárez y su desmayo en el área. Para levantar un resultado imposible, se necesita de la bravura de Mascherano que se juega el penal y la roja como último recurso. También te valen el miedo del portero contrario, la horrible desnudez de Thiago Silva y el gol en propia puerta de uno que no sé cómo se llama. Los que no tienen como explicar lo que sucedió hablan de la alineación de los astros. Casualidades, fatalidades, coincidencias, no lo sé, pero los astros se pusieron en fila y el Barça sin jugar ni siquiera bien, escribió otra página de esas de las que hablarán nuestros nietos.