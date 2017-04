¡Aúpa Eldense!

Desde que el fútbol cambió el cuero del balón por el metal del dinero, se pudrió. Son muy tentadores los contratos millonarios de la televisión, los espónsor de las camisetas o las giras por países extrañísimos, donde no se ve fútbol. Pero la pela es la pela. Y como es normal, el dinero corrompe. Es lo único bueno que ha tenido la crisis económica global, se ha desenmascarado a mucho farsante. Los chanchullos existen y han existido siempre, los jugadores lo saben y les han tentado, aunque ante los micrófonos optan por lanzar el mensaje políticamente correcto. Gracias a Javier Tebas, una persona que no cae nada bien pero que está haciendo un gran trabajo al frente de la Liga de Fútbol Profesional, de unos años hasta ahora se está persiguiendo las apuestas ilegales, el gran chollo que han descubierto los piratas del siglo XXI. En las categorías de base, donde predomina el fútbol romántico y no el empresarial, esto es, no se cobra por jugar, puedo llegar a comprender que un futbolista se tuerza cuando le ofrecen una cantidad desmesurada de dinero. Lo que seguro que no se le pasa por la cabeza a ese jugador es que su nombre quedará manchado de por vida, ¿qué club lo querrá después de haber cometido semejante delito? Es arruinarse la vida, algo que ocurre también porque a buen seguro de que los futbolistas no saben las consecuencias que tienen la mayoría de sus actos, por la burbuja de sobreprotección en la que viven. Me creí las lágrimas de cocodrilo del jugador del Eldense al que enfocaron todas las cámaras, la verdad es que actuó mejor que cualquier actor de Hollywood. Pobres los aficionados del Eldense, el chasco habrá sido monumental, les va a costar un mundo volver a subir, además de la sorna con la que les tratarán en determinados campos. Y todo por un supuesto fondo empresarial extranjero. Más vale lo malo conocido... En fin, ya saben.