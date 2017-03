Ayudando a ser mejor

M E llamaron al móvil para decirme que me habían seleccionado por no se qué procedimiento para "regalarme un magnífico regalo" consistente en que podía jugar no se cuánto dinero "de gratis" a no sé qué juego.

Es decir, estaban tratando de captarme para participar en una timba. Pienso que como el negocio es legal pueden hacerlo. Pagan sus impuestos. Cumplen la legislación. Pero vamos a ponernos en lo peor: que yo hubiera aceptado y dentro de un tiempo yo fuera ludópata.

Cosas más gordas se han visto. También me pueden decir nuestros esforzados legisladores que no dan abasto para solucionar todos los problemas que "llevan encima" y no pueden ponerse a legislar sobre esas llamadas, que son más peligrosas de lo que podemos pensar a bote pronto.

Pero también puede ser que además de sus vacaciones, que son legales, es que están demasiado ocupados con sus problemas, pero no con los nuestros. ¡Y algo tendremos que hacer!