Els lo que han subido las exportaciones andaluzas en 2016. El total de las españolas ha subido el 1,7 %. ¡Toma ya! Y la mayor parte de las exportaciones andaluzas corresponden al sector agroalimentario, y de las mismas gran parte primero a Almería -no hace falta decir que a las hortalizas- y después a Jaén, lógicamente al aceite de oliva. ¡Desterremos de Almería los complejos! Pero tampoco caigamos en la autocomplacencia porque afortunadamente, la vida sigue. Pero eso nos obliga a tratar de "labrarnos un futuro mejor".

En Granada han celebrado unas reuniones para poner en marcha una alianza o algo así entre la capital y Motril con objeto de sumar fuerzas en todos los aspectos y convertirse en motor de la provincia. En Almería es incuestionable que la capital no disfruta de sus mejores momentos de esplendor por lo que no estaría de más una revitalización. ¿Por qué no hacer algo parecido a lo de Granada? Piezas tenemos. No las desaprovechemos.