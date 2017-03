Hace unas semanas, camino del Poniente para cubrir el partido entre el CD El Ejido y el Villanovense de Extremadura, charlaba con mi colega periodista Paco Alonso sobre lo exageradamente mediáticos que son algunos deportes con respecto a otros, como por ejemplo el fútbol en comparación con el rugby. Evidentemente, ninguna disciplina deportiva le hace sombra a día de hoy al balompié, a pesar de que el considerado como el deporte rey anda ya pasado de vueltas, desvirtuado y, en muchos casos, ya no es ejemplo de nada absolutamente. Simplemente sobrevive en la cima por la pasión hacia el balón que se transmite de padres a hijos y porque lo tenemos hasta en la sopa. Y es que no es un deporte que se limite a acaparar nuestra atención solo los domingos, cuando acudimos al campo a ver a nuestro equipo, sino que nos convierte en tertulianos diarios cuando bajamos a la cafetería de la esquina, en nuestros puestos de trabajo o cuando nos ponemos a entablar conversación con un taxista al que ni conocemos. El fútbol es siempre el tema comodín para iniciar una conversación un lunes, ya sea en persona o por redes sociales. Hasta ahí, todo bien. El problema es cuando muchos pasan de una pasión sana a la estupidez. A una peligrosa estupidez, a veces. Paco y yo coincidimos en que el fútbol saca lo peor del espectador, ya que ni en deportes de contacto como el boxeo o en el propio rugby se llegan a escuchar las barbaridades que se dicen en un campo de fútbol desde la grada. Para colmo, los fanáticos siempre se erigen en cegados defensores de su equipo (del que ni comen ni viven) tengan o no razón. ¿Acaso hay algo más absurdo que un madridista reprochando ayudas arbitrales al Barcelona o un barcelonista echando en cara lo mismo al Real Madrid? No, no lo hay. Es como cuando PP y PSOE se lanzan acusaciones sobre la corrupción con ese juego del "Y tú más".