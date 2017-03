No hay más

Pocos, diría que ni los más pesimistas, imaginarían que después de abandonar la mejor Liga del mundo lucharíamos por no descender al abismo que supone la Segunda B. Tal fue la agonía que hasta el último segundo, y además de manera literal, duró el sufrimiento. Ahora, un año después y con mucho tiempo para cortar por lo sano lo que nunca ha funcionado, estamos en el mismo lugar. En la zona roja y jugando cada partido como si fuera una final. Hablando claro, con el agua al cuello. Estamos peor porque da la sensación de que no se ha aprendido de los errores. Y esto es un drama.

Quedan trece matchballs y cuatro puntos separan el jolgorio y la tristeza. Las matemáticas dicen que sí, las sensaciones en cambio...Ya han pasado dos entrenadores por la banda del Juegos Mediterráneos y ahora viene un tercero a intentar sacarle punta a una plantilla que sabemos que calidad no le falta. Pero eso solo no basta. Y no lo digo yo, la experiencia lo viene demostrando a base de derrotas. Seguramente el gran fallo de este curso fue mantener tanto tiempo a Soriano en un asiento que le venía grande. Y no es un sacrilegio decirlo. Podrá ser un buen técnico en el futuro, pero los números, demasiado crueles para el devenir de la entidad, han demostrado que aún le faltan detalles por pulir. Fran Fernández rompió la barrera más alta que tenía el club, que contaba casi doce meses sin ganar lejos de la provincia. Sea como fuere, cuatro de seis puntos, una media ingles invertida nunca repetida en lo que va de temporada, tampoco ha parecido ser necesaria. Ahora, como último as en la manga, llega Luis Miguel Ramis. Tocaba quemar todas las naves y ante la negativa de técnicos de más caché, aterriza uno que atesora en el Castilla sus mejores resultados. Con más o menos convencimiento, solo queda confiar en la última carta. Solo queda que, en caso de salvación, no choquemos por tercera vez con la misma piedra. Sería de necios.