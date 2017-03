En Argentina pasa algo raro. No es la distancia ni el tiempo lo que me hacen tener esa sensación. Ni siquiera la filtración sensorial de vivir en uno de los países menos europeos de Europa, me nubla la mirada. Porque aun allí me parecería extraño oír a Bauza, técnico de la albiceleste, decir que Argentina contra Chile fue un partido de 10. Con ese baremo el míster argentino evaluó la actuación del once nacional después del naufragio futbolístico que solo se salvó con la conversión de un penal regalado que Messi mandó al fondo de la red de Claudio Bravo. Es cierto que Bravo es cada vez menos bravo, pero no es menos cierto que Argentina es cada vez menos Argentina. Es como cuando leo en los periódicos la versión oficial sobre la situación actual del país, y luego hablo con mis amigos que me dicen todo lo contrario. Tal vez sea la perspectiva, los ojos con que se mire, o sencillamente alguien construye el relato de la realidad, la suya, la que quieren ver. Eso le sucede al fútbol argentino y sus miopes protagonistas tienen una interpretación excesivamente particular del juego. Y no me vengan con que ganar es lo único que importa, porque tampoco el equipo del Patón las tiene todas consigo. Gana y pierde de manera equilibrada pero siempre avergonzando a millones de aficionados que observamos como se gana de manera sonrojante y como se pierde de modo vergonzante. El 10 con el que Bauza califica la actuación de su equipo es una tomadura de pelo, cuando veo que Chile juega en el Monumental como si fuera el Barça en el Camp Nou. Esa dislexia futbolística que le hace mentir ante la resignación de todos, quiero creer que nace de la necesidad de ganar, porque perdiendo casi estábamos afuera del mundial de Rusia. Lo único positivo de un conjunto empequeñecido y sin fe es un gol que nace de la trampa. Un 10 para el piscinazo de Di María y poco más para aprobar. Argentina parece otra, los jugadores parecen otros. ¿Yo seguiré siendo el mismo?