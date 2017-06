No sé por dónde empezar. Si con la filtración del menú de la boda de Messi o el me gusta que Simeone le dio a una foto que su hijo Gianluca, subió de Diego Costa, lo que ha generado toda una especulación para la vuelta del delantero. A nadie le importa lo que van a comer los asistentes al casamiento del barcelonista, pero es verano y los periódicos tienen que seguir vendiendo. La copa Confederaciones y el Europeo sub'21, por ahora no terminan de enganchar al personal, mal acostumbrado al alto nivel de la liga, y la cuesta de julio y agosto se hace larga. En estas épocas digitales, vender es una figura más abarcativa que aquella que tenemos los de más de treinta, que es la de ir al kiosco a buscar un tocho de papel con noticias que son viejas pero como no estaban publicadas, eran noticias al fin. En la era de la inmediatez, el futuro fue ayer y la información viaja a velocidad de vértigo, revolucionando la industria y los modos de producción. Hasta los negocios son y se hacen de otra manera. Los chicos ven televisión de distinta manera a lo que lo hacíamos nosotros. Miran a la carta cuando quieren y gratis. Desaparecieron las casas y los vendedores de música por razones similares. Los videojuegos generan más ingresos que el cine y hasta podemos comprar el pan por internet. El VAR ha llegado al fútbol para quedarse y las picardías y los nostálgicos quedarán fuera de juego. Este árbitro asistente de vídeo, monitoriza las jugadas polémicas y cambiará también el sentido de las tertulias futbolísticas de los lunes. Solo es cuestión de tiempo y del mundial de Rusia no va a pasar. Ya habrá tantos árbitros en un partido, como para armar un tercer equipo, y aunque exagero, los cinco o seis de la actualidad, no alcanzan para impartir una justicia que sea eso; justa. Pero por ahora los encuentros seguirán siendo reales. A lo mejor en un par de años, los clásicos sólo se jugarán on line.