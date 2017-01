Balones dentro

Una de esas profesoras que no dictan los apuntes, sino que hacen que el estudiante reflexione, tras haber corregido de manera concienzuda unos trabajos (lo fácil es poner la nota en función de la extensión de éstos), dice que ha pillado a algunos plagiando la tarea. Puede aseverar la típica de "búscate otra facultad para aprobar esta asignatura", por eso de pillar a los que han hecho la trampa, máxime cuando éstos pretenden ser maestros; sin embargo, les da la oportunidad de aprobar en este mismo cuatrimestre mediante otro método. Lo grave del asunto son las reacciones. "Quizás no han tenido tiempo o no sabían hacerlo, se merecen otra oportunidad" (sic) fue una de ellas. La culpa, claro, es de la profesora. ¿Para qué echar balones fuera? Juegan unos niños de ocho años un partido y alguien agrede al colegiado por alguna decisión que no le ha gustado. La culpa, claro, es del trencilla (ironía aparte, el colectivo arbitral debería hacer una huelga en forma de protesta por lo que sufren finde sí y finde también, máxime cuando la FAF multa a un jugador con 60 euros por pegar al colegiado). ¿Para qué echar balones fuera? Un ciudadano trabaja en negro, percibe 3.000 euros al mes y declara en la renta menos de un tercio. La beca de estudios va para su hijo y no para otro cuya familia ha hecho las cosas bien. La culpa, claro, es del político. ¿Para qué echar balones fuera? Lo fácil es culpar a alguien en vez de un ejercicio de autocrítica. Lo fácil es quedarse con la duda de qué hubiese pasado si Azeez no hubiese visto la roja en vez de analizar los propios fallos. Lo fácil es decir que en enero es difícil reforzarse en vez de trabajar a tope y traer algo potable. Lo fácil es echar balones fuera. Espero que los esféricos vayan dentro y la UDA sepa reaccionar en este mercado invernal, tarea necesaria para no vivir lo del curso pasado.