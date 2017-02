Si hago algún comentario sobre el Almería que parezca que tengo idea, no ya de entender, sino mi propia idea u opinión sobre el tema en cuestión, seguramente es porque primero le he preguntado, o directamente le he copiado lo que piensa, a Raúl Piñeiro. Porque, aunque Raúl es un talibán a la hora de posicionarse, le seguiría ciegamente y de la mano al infierno de Segunda B y hasta a los campos de tierra de Tercera, que se los conoce bien, si hiciera falta. Además, si estoy ahora escribiendo estás líneas es gracias a él y eso siempre se lo voy a agradecer.

Y, vale, el señor Piñeiro es un loco, pero un loco que, para empezar, sabe de lo que habla. Lleva años clamando contra el devenir del equipo, apuntando certeramente a los culpables de la mala situación del club y siendo el más pesado del mundo dando por saco, sí, pero más quisiera el Almería tener más seguidores que amen a este equipo como lo hace él. Aunque esté loco.

Y llega un día en que el bueno de Raulico comienza una campaña para que vuelva, otra vez, Kalu Uche. Y lo decía el tío completamente en serio. ¿He dicho ya que está loco? Mi amigo Kalu siempre tendrá mi bendición, pero, Raúl, ¿en serio? Sí, kaluchista hasta la médula. Y es de reconocer que el año pasado, aunque vino pasando de todo, los tres o cuatro goles que marcó fueron determinantes para la permanencia y no el efecto Soriano. ¿Pero, Uche? Que está sin equipo y parece más un fichaje de saldo que viene a ser un parche. Sí, jamás debió irse. Que sí, que ya conoce el equipo, la ciudad y tiene más horas en el Premium que todos los del clan del Battlefield juntos. Hasta sin forma, viene a mejorar, y en mucho, lo que hay en la plantilla. Loco.

Pues, al final, ¿quién ha vuelto? Sí, amigos, don Kalu Uche. El Almería ha perdido un tiempo precioso para acabar haciendo lo que Raúl Piñeiro venía diciendo desde hace semanas. Será un radical, pero bien haría el presidente en hacerle más caso a este bendito loco.