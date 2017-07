Bienvenido, Corona

Elfútbol, tan efímero como ilusionante, se llevó al mejor futbolista de la última década en Almería y nos lo devolvió como nuevo director deportivo. Ya no habrá espacio en estas líneas para sus virtudes con el balón y ahora se mirarán con lupa todos sus movimientos en el mercado. Es el alto precio con el que se paga a los exfutbolistas. Siempre cualquier tiempo pasado fue mejor. Se advierten ganas e ilusión por parte del talaverano, eso unido a su buen gusto por el fútbol nos hace presagiar que habrá futbolistas de corte creativo. ¡Espero que así sea! Le damos la bienvenida a Corona y él nos la dio con una rueda de prensa con dudas. Las que genera el tío de Azeez, que los rojiblancos no dispongan de ningún portero a día de hoy (a los que había tampoco les echaré mucho de menos), o que aún no se haya abierto la veda en cuanto a fichajes se refiere. Hay muchas posiciones por reforzar y habrá algunos futbolistas que aunque tengan contrato en vigor deberán salir, se antoja un verano largo y espero que las líneas maestras estén bien trazadas porque dos años lindando con el descenso es un lastre con el que el nuevo equipo de trabajo tiene que lidiar. El discurso de Corona me gusta, se ha rodeado bien con Iban Andrés y su lenguaje es claro y directo. Podrá equivocarse o acertar, pero trabajo no le va a faltar. Y apuesten a que a Corona el trabajo no le asusta, es más, desde la lejanía se aprecia que disfruta con ello. Creo que el talaverano está sobradamente preparado para su nuevo puesto y esto es solo un palpito, afronta este reto con la seguridad del que se sabe capacitado para llevar al Almería al siguiente nivel. ¿Se convertirá Corona en el Monchi rojiblanco? Quizás la comparación es hasta provocativa, pero necesito un tiempo para que la transición entre el Corona que giraba el tobillo para cambiar la dirección del balón ante el desmarque de un compañero, se convierta ahora en un Corona con camisa y pegado a un móvil que presente a los nuevos fichajes del Almería.