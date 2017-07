Borrachera de millones

En cualquier conversación en la que la pelota naranja sea protagonista, es difícil que algún interlocutor no exhiba a la NBA como espejo. Una organización en la que mirarse si se quieren dar pasos hacia adelante. Ahora bien, ¿pensamos por qué es una absoluta referencia? Vayamos por partes. Atendemos primero estrictamente a lo deportivo. Sí, los mejores jugadores del planeta están al otro lado del charco. No hay dudas. Una embriaguez de talento que inspira por sí misma. Siendo esto un aspecto fundamental, detrás de él hay muchas patas que sostienen este banco. El principal es el excelso marketing que allí practican. Una forma de vender el producto que hace que pocas personas no se sientan cautivadas en algún instante. Un vanguardismo en el fondo y en la forma que los coloca en la élite.

En este sentido cuentan con un calendario que permite que el aficionado se pueda retroalimentar la mayor parte del año. Temporada Regular, Play-offs, Draft, Agencia Libre y Ligas de Verano, por nombrar los más significativos. Un carrusel de eventos que dejan apenas dos meses huérfanos de baloncesto. El mercado de los agentes libres, jugadores que andan sin vinculación contractual y que se desarrolla en estas fechas, acaba por ser una absoluta locura. Un vaivén de exclusivas periodísticas rodeadas de cientos de millones. Un universo paralelo que tiene su conexión con la realidad cuando comienza la temporada en octubre. Podría sonar a tópico, pero anda lejos de serlo. La Agencia Libre de este periodo estival está siendo una de las más frenéticas de la historia de la NBA. Con los equipos exhibiendo un músculo financiero sobrenatural, las idas y venidas de estrellas han acabado por ser una rutina. Una de las anécdotas históricas que nos deja es el contrato firmado por Stephen Curry. El 30 se embolsará el mayor montante que firmó un jugador desde siempre. Y van cinco días. Solo queda quitarse el sombrero y disfrutar tamaño espectáculo.