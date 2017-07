La historia del pequeño Bradley Lowery, el infante fanático del Sunderland inglés, me ha dejado con contusiones internas. Digo historia, mientras me pregunto si puede alguien de 6 años tener historia, considerando lo abusivo de la situación. Es probable que sí, aunque me incline por pensar que a tan temprana edad uno tiene pequeños párrafos, trocitos de lo que luego se convertirá en algo más. La muerte de Bradley víctima de un cáncer terminal, en medio de tantas muertes se convierte en excepcional, por lo injusto del hecho, por la traición de la vida que no tuvo, por ese final madrugador que le arrebató el suspiro demasiado pronto. Apenas asomado a la vida, Bradley se aferró a los gatos negros de su ciudad, nombre con el que se conoce al club del que se enamoró. Porque hay que amar demasiado y sentirte orgulloso de tus colores, cuando tu equipo hace ochenta años que no gana una liga; una eternidad si tu carnet de identidad indica que solo tienes seis. Tan excepcional como enternecedor, el Sunderland comenzó a llevarle a los encuentros y a principios de la temporada que acaba de finalizar, recaudó fondos en un partido para que su valiente aficionado que desde los 18 meses luchaba contra la enfermedad, tuviera otra oportunidad que no llegó. Y el nombre de Bradley trascendió las fronteras y recibía cartas de distintos lugares del mundo. El chico que padecía un neuroblastoma terminal, se hizo amigo del futbolista de la selección inglesa Jermain Defoe, tras una visita de éste al hospital junto a sus compañeros John O'Shea, Sebastian Larsson y Vito Mannone. Bradley, entonces, se sintió muy afortunado de que su ídolo le visitara, y le pidió que se quede. Defoe entonces se acostó a su lado, hasta que el niño se quedó dormido. Este viernes, Bradley volvió a cerrar los ojos, soñando que disfruta del mejor partido del mundo.