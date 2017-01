¡Bravo, Berizzo!

Son muchas las versiones que se han dado, tanto en los medios de comunicación de tirada nacional, como en los perfiles de redes sociales que suelen sacar jugo de cualquier noticia morbosa, en relación a lo ocurrido con Fabián Orellana y el Toto Berizzo, que ha dejado al jugador chileno apartado del equipo y en la rampa de salida del Celta de Vigo a pocas horas de un importante encuentro de Copa del Rey ante el Real Madrid. Según el técnico del conjunto vigués defendió esta decisión alegando "una falta de respeto inaceptable" por parte del jugador. Desconozco si trascenderá o no lo que pasó exactamente entre ambos, pero aún sin saberlo debo quitarme el sombrero ante el pulso firme del mister celtarra a la hora de decidir castigar, con más o menos merecimiento, a uno de los mejores jugadores de su plantilla. Chapó. Sin duda esto demuestra que aún quedan clubes en los que el escudo es más importante que las individualidades, clubes en los que se valora el respeto y se defiende a rajatabla lo que debe ser la disciplina de una entidad que representa a tantísimas personas. Ojalá otros equipos fuesen menos permisivos con actitudes impropias de un deportista como la falta de respeto a un entrenador, a compañeros o a las aficiones de otros equipos o a la del suyo mismo. Tampoco debería temblar el pulso ante esos astros del balón que abusan de las redes sociales para dejar muestras de sus pocas luces, metiendo siempre en problemas al club al que representan. Bravo por Berizzo y bravo por la directiva del Celta de Vigo, que no se han parado a pensar en las consecuencias que les puede traer perder a un jugador de la calidad de Orellana sobre el terreno de juego y han dado importancia a lo que verdaderamente debe tenerla, los valores que no hay que perder nunca, sobre todo en un deporte, donde siempre debe imperar el respeto.