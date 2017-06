Cabeza alta

El fútbol, a veces, es injusto. Muy injusto. Pero así es este deporte en el que un mínimo fallo o una brisa de mala fortuna (y buena para el contrario) puede marcar el destino de un partido y de una temporada entera. El Almería B se jugaba el pasado domingo en Mareo pasar a la última ronda de la promoción de ascenso a Segunda B, pero las cosas no salieron como se esperaban. Derrota por 2-0 ante un gran Sporting de Gijón B y larguísimo viaje de vuelta a casa con el amargo sabor de la eliminación del play off por dar el salto de categoría. Fue un palo duro, durísimo, como me han confirmado varias personas que estuvieron en esa expedición rojiblanca el fin de semana, pero para nada ha sido un fracaso. Su entrenador, Fran Fernández, lejos de buscar excusas, admitía tras el partido que los asturianos habían sido los justos vencedores, que el filial almeriense no había estado a la altura de las expectativas que había puestas en ese choque de vuelta. Fue sincero, como siempre. Nunca busca dar la vuelta a la tortilla ante los medios de comunicación, reconoce las cosas y asume la realidad para seguir aprendiendo. Eso, sin duda, es una gran virtud, una de las muchas que atesora y que le llevarán, tarde o temprano, a cumplir su sueño de echar raíces en los banquillos del fútbol profesional. Esta temporada, en los dos partidos que tomó las riendas del primer equipo, demostró estar a la altura y fue clave para cambiar la dinámica que posteriormente mantuvo Ramis hacia la permanencia final. Cualquiera estaría contentísimo por una experiencia así, pero Fran ha acabado el año con una sensación agridulce, porque su equipo es el filial y le duele no haber logrado su meta. No ha sido un año fácil: lesiones, falta de refuerzos, jugadores con el primer equipo... No, no se ha logrado el ascenso, pero se ha demostrado que hay jugadores que llegan pisando fuerte y un cuerpo técnico que dará de qué hablar en un futuro. Y eso, para la UDA, es mejor noticia que un ascenso a 2ªB.