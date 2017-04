Mariscal, tengo serios planes para ti". Y ya sabía yo que ese día, otro más, no iba a llegar pronto a casa. Porque Miguel siempre estaba inventando, y cuanto más le odiaba tu novia, más se reía él, porque entonces, nos vacilaba, es que estaba haciendo bien su labor. Recién salido de la facultad, me quitó la tontería rápido. Me freía con sus historias, con sus "Kayros, va" y con sus inagotables "¿Ya, Pablo?", pero aun así me iba a casa satisfecho. Porque Miguel Naveros fue la única persona que me hizo sentir cuando empezaba yo en esto del periodismo que mi trabajo valía para algo. Fueron apenas tres años, pero muy intensos, como lo era Miguel. "¿Sobrevives?" te decía con una sonrisa maliciosa de oreja a oreja mientras te traía un café, porque no eres del todo periodista en Almería si no te has tomado una copa en el Amargo o un café con Naveros. DEP