Carencia en los campos

Pocas cosas pasan un fin de semana para los cientos de eventos que se disputan por toda la geografía española en las distintas disciplinas deportivas. Hay decenas de deportes y categorías, miles de jugadores y jugadoras y una cifra incalculable de partidos, así que no es de extrañar que a veces, desgraciadamente, se produzcan situaciones de tensión y que rozan la tragedia, ya sea por actitudes violentas o por problemas de salud, en alguno de los muchísimos campos o pabellones donde se está jugando un encuentro. El pasado domingo se vivió uno de esos momentos tensos, en el campo del Atlético Monachil, donde un futbolista de La Cañada cayó desplomado al darse un cabezazo contra una valla y perder el conocimiento. Un espectador, que resulta que es entrenador del próximo rival del conjunto cañaero, al que estaba espiando, saltó al terreno de juego para auxiliar al almeriense. Sus conocimientos de reanimación fueron vitales. ¿Qué hubiese pasado si este hombre no hubiese estado en la grada? Es imposible saber, pero para evitar que se llegue a la situación en la que alguien sufra un fuerte golpe y se debata entre la vida y la muerte, a la espera de que aparezca de la nada un médico o alguien con conocimientos básicos para auxiliarle, sería necesario que como mínimo hubiese una ambulancia y un sanitario en cada recinto deportivo. Es cierto que es muy complicado, debido a que se necesitarían miles de ambulancias movilizadas cada fin de semana, pero no es imposible y sería lógico. Muchos hablarán de que eso es caro, que las federaciones no pueden hacer frente a ese gasto, pero si se da prioridad a lo que realmente lo tiene en esto del deporte, que es la salud, quizás se podría encontrar una solución. Mientras tanto, cruzaremos los dedos para haya alguien en cada grada que actúe de ángel de la guarda en estas situaciones.