¿Casualidad?

Viendo la semifinal de la Copa Confederaciones de fútbol, convencido que a falta de pan buenas son las tortas, me dispuse a ver Chile y Portugal. Un partido raso con poco fútbol donde ninguno quería perder, me llevó a quedarme en los detalles. Chile propone más roce que talento y Portugal más lotería que estrategia. Disputados los 120 minutos de juego con alargue incluido en el extraño verano ruso, llegué a pensar si las casualidades, cuando se reiteran, son casualidades. Me detuve en un hecho que no es la primera vez que me llama la atención. Digamos que me pasó en la imagen panorámica que tenía del partido, un elemento del extra fútbol que condicionó mi mirada. Cuando acabó la prórroga y los equipos se dispusieron a ejecutar la tanda de penaltis, Cristiano Ronaldo se guardó para el final. Esa imagen ya se me había quedado grabada en la final de Champions contra el Atlético de Madrid, cuando el luso definió el título desde los 12 pasos después de un fallo de Juanfran que le perseguirá durante mucho tiempo. Aquella vez, como ésta, la actuación de Ronaldo no había sido demasiado destacada, pero la ejecución del último penalti, ese que si entra se intercambia por un trofeo, le aupó entonces a las portadas de todos los periódicos deportivos. Así fue; de ahí a la autoproclamación de merecedor del balón de oro, siempre hay solo un paso. Después de rebobinar la película, de salir del trance de este deja vu, volví a Rusia y observé, al igual que todo el mundo, cómo la estrella portuguesa no se encontraba entre los pateadores iniciales. Mis malos pensamientos me han llevado a creer que la lógica simple es la que se aplica; si ejecuto el que define, me llevo la gloria; en cambio, si ese momento no llega porque fallan mis compañeros, el marrón y las críticas son para otros. Llámenme mal pensado, pero a estas alturas de mi vida, casualidades, las justas.