Cervantes reloaded

Almería se me queda pequeña". Siempre he pensado que detrás de esa frase hay una persona amargada con su vida y no un Indiana Jones que viviría al límite si tuviera un sinfín de posibilidades extremas a su alcance. Porque, para empezar, creo que si uno está rodeado de las personas adecuadas, poco importa si vive aquí o allá. Pero, evidentemente, no negaremos que la oferta cultural, de servicios y de ocio de Madrid o Barcelona es infinitamente mayor que la que te puedas encontrar por aquí. Así que son de agradecer labores como las que se están llevando a cabo en el Cervantes. Durante el último año, el centro de Almería ha recuperado un emblemático espacio de entretenimiento para todos los gustos y para todas las edades. Con iniciativas tan variopintas como asistir en directo en pantalla grande al Gordo de Navidad, conciertos de todo tipo, Juego de Tronos, teatro, espectáculos y revivals de cine ochentero. ¿Qué más se puede pedir? Que sigan.