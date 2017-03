Al César lo que es del César

Cinco entrenadores se ha tragado ya el vestuario rojiblanco en poco más de año y medio. Se dice pronto. El último Fernando Soriano, a quienes los propios jugadores por los que él apostó, como en más de una ocasión hemos escuchado en voz de personas autorizadas del vestuario, le han dejado con el culo al aire. Como persona y como jugador faltan adjetivos para ensalzar su compromiso con el club y su amor hacia la ciudad, pero como entrenador… Fue valiente el aceptar el reto de Alfonso García, pero no fue capaz de dominar un vestuario muy difícil y dividido y que conforme iban pasando las jornadas, unido a que los resultados no acompañaban, fue acabando con la ilusión de un hombre que fue valiente a la hora de echarse para adelante y aceptar la empresa, pero al que le ha faltado saber transmitir a los suyos el carácter que como futbolista siempre tuvo en el campo. Siempre se ha dicho que un equipo es el fiel reflejo de su entrenador. En este Almería, nunca vimos el carácter, el genio, la rabia y el altísimo nivel competitivo que siempre ofreció Soriano cuando fue jugador, y lo peor es que el tiempo siempre corría en su contra. Las jornadas pasaban y los resultados no llegaban y, lo peor, que la clasificación pesa mucho. Ni Fernando ni nadie, en el peor de los escenarios, allá por el mes de julio, se podía imaginar una situación como la actual. Un equipo roto, último en la clasificación y rezando para que no se vaya de la Liga de Fútbol Profesional. Nadie lo vaticinó y eso, precisamente los malos resultados, son los que se han llevado a Fernando. Trabajador como nadie, responsable, a veces cabezón, pero convencido de unos ideales que trató de ponerlos en práctica en un equipo que poco a poco se le fue yendo de las manos y esa mala trayectoria, ese enfado de la grada y ese "no puedo más" de un Alfonso García que confió ciegamente en él, acabaron por poner el punto y final a una aventura que todos sabíamos que era arriesgada por su falta de experiencia, pero valiente porque cuando todo era muy negro colgó las botas y se echó el equipo a la espaldas para salvarlo, consiguiéndolo. Esperemos que los puntos que ha sumado, unidos a los que pueda conseguir su sustituto, le den al Almería para seguir en la LFP.