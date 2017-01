Si en algún lugar se exageran, se magnifican los gestos, declaraciones y hasta los silencios mismos es en el fútbol. Allí, en la isla de la fantasía, casi todo tiene lugar, tantas exageraciones harás, como interpretaciones tendrás. Mira que vivimos en un país que intenta hacer de lo políticamente correcto una norma, y eso favorece a la convivencia general, pero en la burbuja, la cosa es diferente. Cómo será de grande la nube, que logra oscurecer a nuestra sospechosa clase política, la que dice y se desdice como si nunca hubiera pasado nada. La que pasa de bajar los impuestos a subirlos de un día para otro. Los que van del "no es no", a aliarse con el gobierno al que iba dirigido ese mensaje. Pero en el fútbol, -lo más en serio que la gente se toma dentro de las cosas que no son serias-, no existe la piedad. Es el espacio en nuestro planeta donde las suspicacias y susceptibilidades se disparan, a punto de hacerme dudar si el mundo verdadero es en el que la mayoría vivimos, o es el de estos jóvenes millonarios, modelos de éxito de peligroso predicamento en las nuevas generaciones. La reverberancia aquí es mayor, porque los intereses son más grandes. Pero también otros deportes tienen a los suyos, que se descubren cuando un tal Alex Criville califica de burros a aquellos que tributan en el país. Un ataque de sinceridad que ratifica la afirmación anterior; vivimos en mundos diferentes. Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Xavi Alonso..., hacen lo mismo, junto a otros menos famosos que tienen en Andorra Suiza o Irlanda, sus paraísos. Pero si la pelotita entra en la portería, nada de eso es importante. Porque lo realmente importante es descubrir un complot arbitral-liguero como denuncia Piqué. Porque lo realmente trascendente es saber quién fue primero, si Los Biris o Sergio Ramos. El ser o no ser nacional, pasa por un campo de fútbol. De ahí, estas tragicómicas consecuencias.