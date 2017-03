Si Copérnico levantara la cabeza

Allá por la década de los noventa hice un viaje de intercambio a EEUU. La pequeña localidad neoyorquina de Little Valley nos acogió durante tres semanas en las que nos convertimos en parte activa de la comunidad. Entre las actividades diarias estaba el ir a clase con nuestro hermano americano. Aún puedo ver la cara de Brandon, a sus catorce añazos, con los ojos que se le salían de las órbitas mientras yo intentaba explicarle la propiedad conmutativa (para los de la ESO, que el orden de los factores no altera el producto). ¿Y esta gente es el futuro de la mayor potencia mundial? Supongo que por cada zote tienen diez mentes brillantes, de ésas que en las películas luego van a Harvard y a Jale, pero luego medio país vota a Trump y se te rompen todas las estadísticas. Y vale que siendo los jefes del mundo no se molesten en diferenciar entre España y México, pero da miedo que, según un informe de la National Science Foundation, uno de cada cuatro norteamericanos desconozca que la Tierra gira alrededor del Sol, porque esta gente tiene un gran arsenal de armas nucleares.

Así, luego llega Shaquille O'Neil y dice que cree que la Tierra es plana y ya ni te sorprende. Además, tiene pruebas, porque él va conduciendo de Florida a California muchas veces y eso es plano. El mítico pívot debe ser de la escuela empírica, porque está convencido de que las imágenes de los satélites no le valen como prueba porque podrían estar manipuladas.

El bueno de Shaq se suma así a una corriente que no es nueva en la NBA, ya que Kyrie Irving, base de los Cleveland Cavaliers, y un tal Draymond Green, de los Golden State Warriors, mentes inquietas, también ponen en duda todo lo que nos han enseñado. Supongo que todo lo del heliocentrismo, Galileo, Copérnico, Newton y Einstein, a gente que se pasa por el forro la fuerza de la gravedad con cada salto para machacar en la canasta, se las trae al pairo. Por eso y por los millones de dólares, claro.