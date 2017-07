Corona no lo está teniendo nada fácil

No le está resultado nada fácil a Miguel Ángel Corona armar el equipo que él quería para su proyecto deportivo de esta temporada, ese equipo que quiere poner en manos de Ramis, y todo debido al "catálogo" de las últimas temporadas.

Dos años consecutivos salvándose en la última jornada no es precisamente el mejor cartel de presentación para tratar de "atrapar" a un futbolista y eso, mucho me temo, es algo con lo que está teniendo que lidiar Corona, porque ya no basta con el dinero que pueda ofrecer el club, si no que se trata de venderle un proyecto ambicioso, con un claro objetivo y eso, a día de hoy, el Almería no lo puede hacer, sencillamente porque esta Segunda División es tan traicionera - y el club ya lo vivió precisamente hace dos temporadas- que apenas asomas la cabeza un poquito, te la cortan.

Los jugadores ya no parecen conformarse con venderles que se va a pelear por la permanencia. Eso no parece convencerles mucho, por no decir nada. Los jugadores quieren ascenso a Primera, play-off y eso, Corona, no se lo puede garantizar a ninguno.

Lo dijo el día de su presentación: "Ilusión". Eso es lo que quiere devolverle Corona a una afición muy desencantada con su equipo, cansada de sufrir y que quiere tener una temporada para disfrutar, para sentirse orgullosa de su equipo y eso no está siendo tarea fácil.

El Almería está llamando a las puertas de muchos jugadores, pero estos no quieren venir, poniendo mil y una excusas, que si la distancia, que si la ciudad, que si el equipo, que si esto, que si lo otro...

El jugador que se comprometa tiene que venir convencido de ello, pero sin venderle ninguna moto. El equipo tiene que dejarse el alma en cada partido porque está muy en deuda con su afición y eso imagino se lo recordará Corona cuando habla con ellos. Seguro que Corona en mente tenía una idea y con el paso de los días ha tenido que ir modificándola porque el fútbol es así de caprichoso.