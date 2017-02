He de admitir que en la prensa deportiva almeriense nos hemos 'coronado' en el recién cerrado mercado invernal de fichajes. Salvo alguna honrosa excepción, que para acertar con dos nombres antes dio el de 55 candidatos, el nivel de los periodistas (y aquí un servidor se incluye el primero) ha dejado mucho que desear, pues durante un mes de dimes y diretes lo cierto es que nadie predijo las llegadas de Borja, Sereno o Motta (tiren si no de hemeroteca).

A modo de disculpa podemos aportar que la particular organización de la UD Almería no es propensa a demasiadas filtraciones, algo que suele ocurrir cuando todo emana de una sola persona. El percal, con todo, es variopinto y desolador. Están quienes tienen acceso directo al presidente y se precian de ello, pero para no perjudicar las operaciones prefieren guardar silencio o intoxicar soltando nombres a sabiendas de que luego no vendrán. Jugar al despiste, lo llaman.

Lo poco que recuerdo de la facultad es la famosa frase de George Orwell: "Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas". Claro que quienes se manejan así no son profesionales del ramo, más bien aficionados que un buen día cogieron un micro o una pluma. Luego están quienes se echan en brazos del agente de turno, parte interesada donde las haya, y se dedican a publicar una retahíla de nombres con el prudente 'interesa', que equivale en el lenguaje deportivo al 'supuesto' en el jurídico. Los menos optan por la prudencia. Tiene una ventaja, que ni aciertas ni te equivocas, y un gran inconveniente, que pierdes el interés de los lectores ávidos de rumores. ¿No les suenan acaso Barral, Juan Muñoz, Romaric, Ulloa, Torsiglieri, Saveljich, Noblejas, Cala, Rolf, Kike Sola, Ngog, Abel Aguilar...? De todos se habló; ninguno vino. Lo dicho, 'coronados'. En Comunio mereceríamos un -2 colectivo, como los jugadores malos.