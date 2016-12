Cromos con caducidad

Que diez jugadores de la actual plantilla cumplan contrato el 30 de junio es muy peligroso. Diez jugadores que a buen seguro, después de la temporada que hizo el equipo, no hubiesen tenido la suerte de volver a ponerse la camiseta rojiblanca, pero como dijo en su momento el presidente, echarlos costaba mucho dinero y el club no estaba por la labor. Todos pensábamos que después del desastre de temporada pasada, Alfonso no duraría en acabar con esos jugadores que tantos disgustos le dieron a él, a la afición y al club. Es más, a algunos incluso se les invitó a salir antes de que arrancara la temporada, porque no entraban en los planes para esta temporada o su protagonismo iba a ser casi testimonial y ahora andan detrás de ellos para que firmen su ampliación de contrato, como son los casos de Puertas o José Ángel. Jugadores que cuando se les ha dado la oportunidad y confianza, han respondido. Ahora el equipo está en manos de un buen puñado de futbolistas que la próxima temporada pueden comenzar el curso en el equipo que les venga en gana, ya que podrán negociar su salida partir del próximo día 1 de enero y eso es muy peligroso. Es como si usted ha cerrado ya con un concesionario de coches un vehículo nuevo y tiene que aguantar con el que tiene hasta cambiarlo. ¿Mimará tanto al viejo coche como lo hizo hasta ahora o, como lo va a cambiar, como que todo ya le da igual? Y a todo esto una afición que desconfía muchísimo de una plantilla de verbo fácil durante la semana, pero que a la hora de llegar el momento de la verdad parece que todo lo dicho durante la semana se le ha olvidado, y a las pruebas nos remitimos, son muy recientes, las opiniones de los jugadores antes de ir a Anduva y después de jugar con el Mirandés y eso, a la grada, a la sufrida grada, no le gusta nada y más aún cuando ve como los jugadores de su equipo se transforman cuando salen del Mediterráneo y visitan otros estadios. ¿Mala suerte? No, no existe la mala suerte, existe un trabajo mal hecho.