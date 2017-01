Cruces y crucificados

Londres, 12 de enero de 2017. Estimado Navarro, la rescisión de Álex Quintanilla no puede más que apenarme, ya que ha pasado con más pena que gloria por nuestra ciudad y apenas ha tenido oportunidades y, cuando las ha tenido, no ha gozado de la confianza necesaria. La apuesta fallida del central vasco es una demostración palpable de lo que la Comisión Deportiva del club es. Si tuviéramos una dirección deportiva en condiciones, con peso en la entidad, estas cosas no pasarían. O bien Quintanilla nunca habría firmado por el club o, en caso de hacerlo, habría sido con todas las de la ley y para jugar. La realidad es que fue un fichaje que Soriano no quiso y, desde el principio, se encargó de hacerlo saber. El problema es que a Quintanilla apenas lo hemos visto para tener una opinión formada de su rendimiento y lo largan. Hay otros que juegan desastrosamente semana tras semana, son una cruz y no solo no les sucede nada, sino que se les renueva. En un club serio, con una dirección deportiva seria, no sucedería…