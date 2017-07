La Cuestión Transparente

Es el título del artículo que en El Observador, en 1834, publicó Larra a raíz del discurso del granadino Martínez de la Rosa en el Congreso: "Pasaré ahora a hablar de personas ..., pues siempre que se trata de empleos, las cuestiones son, por decirlo así, transparentes, y al través de las cosas no pueden dejarse de ver las personas".

Decía Larra que esa era "una cuestión de pura gasa... ¿Qué no se divisa detrás de ciertos empleos? Y no a ojos vistas precisamente, sino aun a cierra ojos... En una palabra, se ve que se ve algo; se ve que se verá más, ... los compromisos, los amigos, los parientes, ... Es el gran punto de vista; todo se ve. ¡Fatalidad de las cosas humanas!"

No por justificación del copy-paste, sino por respeto a Larra, reconozco que no he sido capaz de tocarlo y que lo tengo en un precioso libro de 1942 de la colección Clásicos Castellanos que hace 30 años me regaló el mítico don Gabriel Espinar en Huércal Overa.