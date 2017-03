Fran Fernández no puede estar cada fin de semana examinándose. Creo que es injusto. Injusto porque a otros inquilinos del banquillo rojiblanco, y no me refiero solo a esta temporada, se les dio más licencia.¿Qué pasa con Fran, que es de Almería y eso no vale? Los que conocemos a Fran Fernández, desde sus inicios en los banquillos de los equipos humildes de la provincia, algunos casos con campos que aún siguen siendo de tierra, sabemos de su saber hacer y de su trabajo. El hijo del frutero de la Avenida Cabo de Gata, mi amigo Paco, está capacitado y preparado para lo que se le presente y eso es algo que lleva demostrando hace ya muchos años. Pero como decía al principio, es cuestión de confianza. O confías en él, o no. Hay que ser claro. No se la puede estar jugando cada domingo, dependiendo del resultado.Es más, ya la temporada pasada pienso que el club o el responsable de la coordinación del filial, debería de haber dejado en sus manos el destino del equipo tras el cese de Miguel Rivera, pero no, se apostó por un entrenador de fuera, que parece que vende mejor, y así nos fue. Fran estaba en el División de Honor y todos dentro del club creo yo que conocían su metodología, pero no se confió en él. Ahora que ha habido entrenadores que no han querido venir u otros que tampoco han aceptado la propuesta de Alfonso, se dan cuenta de que en la casa tienen gente cualificada para dirigir al primer equipo. Pero insisto, es cuestión de confianza. En las bases del club hay muy buenos entrenadores y jugadores, y otros que pasaron por el vestuario y nos acordamos de ellos cuando ya no están. ¿Quién va a sentir más los colores o quién va a tener más compromiso con el club de su tierra que alguien que lo ha sentido desde pequeño? Pero claro, es más bonito decir que en su DNI pone que nació vete a saber dónde. Como la gente de la casa, nadie, y esperemos que de una vez por todas quien tenga que decidir se dé cuenta de que aquí hay gente muy válida y perfectamente preparada.