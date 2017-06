Dani Cara, el eterno soñador

Todo pasa y todo queda. También en el fútbol donde casi sin hacer ruido, mirando hacia otro lado como si de un pase de Laudrup se tratase, se informaba en un escueto comunicado de apenas cuatro líneas que Dani Cara no contaba para el nuevo proyecto ejidense. Un futbolista criado en la cantera, que fue quemando etapas con la ilusión y el sueño de verse algún día de celeste en Santo Domingo. Mirando la situación de una perspectiva lejana y objetiva, Dani le ha dado mucho más a la entidad ejidense que lo que le ha reportado jugar en El Ejido. Es la vieja historia de no darle valor a lo que uno tiene en casa. Aquí es donde hay que hacer un alto en el camino, porque si hay alguien agradecido al futbolista, ésa es la afición. Recordemos que Dani Cara estuvo en la última etapa del extinto Poli Ejido, engañado y humillado por la situación que le tocó vivir. Fue de los últimos, junto con su amigo Javilillo, que con la cabeza bien alta defendieron al equipo de su ciudad, su equipo. Aquel en el que soñaron jugar. Con la refundación y pese a las dudas que generaba el proyecto, no dudó en volver. Se entregó en cuerpo y alma. Y el CD Ejido despide a una leyenda que pasó desde los ocho años jugando con su escudo, como a otro cualquier futbolista que ha pasado seis meses. Lamentable. Lo que hizo y dio Dani como ejidense será valorado con el paso del tiempo. Muchos nos acordaremos de sus cambios de ritmo pegados a banda, la capacidad para conducir el balón a la vez que levantaba la cabeza buscando el mejor pase, el recorte seco marca de la casa o su inconfundible zigzagueo con el balón cerca del área. Mi último recuerdo de Dani vestido de celeste es verle con una amplia sonrisa al jugar sin dolor, después de superar una grave lesión y la ilusión en los ojos del que sabe que lo mejor está por llegar. Dani Cara seguirá soñando, y entre sus sueños volver a jugar de celeste en Santo Domingo. Sólo al alcance de las leyendas.