Desazón general

Almería, 9 de febrero de 2017. Estimado Piñeiro, dicen que la noche es más oscura justo antes de amanecer, y en ese impás se encuentra el Almería en estos momentos, en intentar ver la luz, los primeros destellos de la mañana. A lo largo de las últimas jornadas he podido comprobar el grado de desazón que se ha instalado ya entre los seguidores unionistas. En redes sociales es evidente y muy fácil de palpar, pero me guío más por esos abonados de calle con los que uno se encuentra día sí y día también en el gimnasio o tomando un café y te transmiten que ya lo dan todo por perdido. Incluso acérrimos defensores de la gestión de Soriano, que ya de últimas recurrían a su etapa como jugador para defender sus errores como técnico, han claudicado. Me llega que el problema del maño es la falta de empatía que tiene con el vestuario. Que en efecto, como pregona el presidente, es un currante nato, pero ya se sabe que el cargo de entrenador se basa más en saber transmitir que en ordenar.